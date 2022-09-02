استضاف ملعب “مرسول بارك”، مباراة عودة النجوم 2022، التي شارك فيها نجوم السامبا السابقون رونالدينيو، وريكاردو كاكا، وربرتو كارلوس ضد 100 طفل وطفلة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

خسارة رونالدينيو وكارلوس وكاكا ضد الأطفال

وانتهت فعالية عودة النجوم 2022، بفوز الأطفال بهدفين لهدف، في مباراة كان الحضور الأبرز فيها لجوانب استعراضية ومهارية صنعت من الفعالية حدثًا فريدًا يجمع أفضل الإمكانات الكروية خلال فترة التسعينيات ومطلع الألفية الميلادية الأخيرة.

وأسهم الثلاثي البرازيلي الشهير رونالدينيو وكارلوس وكاكا، في قيادة منتخب السيليساو الذي لم يغب عن نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930، فضلًا عن تصدره منتخبات العالم في تحقيق البطولة بخمسة ألقاب عالمية.

واجتمع الثلاثي في مباراة عودة النجوم 2022 كما كانوا رفقاء مع منتخب بلادهم، إلا أن التنافس على صعيد أنديتهم كان مثيرًا، إذ كان رونالدينيو الذي أمضى القدر الأكبر من نجوميته في برشلونة ندًّا لكارلوس الذي يلعب مع ريال مدريد، وتنافسا مع كاكا الذي لعب أغلب مواسمه الكروية في صفوف ميلان الإيطالي.

فعالية عودة النجوم 2022

وضمن برامج الفعالية وقَّع اللاعبون 100 حقيبة مدرسية تحمل اسم الفعالية وشعارها، إضافةً إلى شعار مهرجان العودة إلى الرياض، حيث حملت كل حقيبة 3 تواقيع، كذكرى وتوثيق للحدث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ومنحت فعالية عودة النجوم 2022، ضمن مهرجان العودة إلى الرياض، بُعدًا مهاريًّا وترفيهيًّا للأطفال الذين لعبوا ضد 3 من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، مما يبرز الدور الريادي للهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية المتنوعة.