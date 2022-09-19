شهدت منافسات دوري روشن السعودي إحراز 68 هدفًا خلال أول 4 جولات، ونجح اللاعبون السعوديون في إحراز 19 منهم.

أهداف السعوديين

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سامي النجعي هو هداف اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هدفين، ليقتحم قائمة أفضل 10 هدافين هذا الموسم.

ويعتبر الاتحاد، النصر والتعاون هم الفرق الأكثر استفادة من اللاعبين المحليين في تسجيل الأهداف، برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما جاءت أهداف الهلال الـ8 عن طريق الأجانب، وسجل الوحدة والخليج هدفًا من النيران الصديقة.

وفشل فريقا العدالة والباطن في تسجيل أي هدف في دوري روشن السعودي هذا الموسم سواء عن طريق المحليين أو الأجانب، ليكونا الأضعف هجوميًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.