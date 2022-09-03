خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار مع باريس سان جيرمان ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أرقام ميسي

ولم يظهر ميسي بالمستوى المتوقع مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم الموسم الرياضي الماضي، حيث اكتفى بالمساهمة في تسجيل 20 هدفًا، بعدما هز الشباك 6 مرات وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ونجح ليونيل في تقديم 24 فرصة واعدة لزملائه في باريس سان جيرمان خلال أول 8 جولات من الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، ويتفوق عليه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا برصيد 25 فرصة.

ويتفوق ميسي في معدل صناعة الفرصة المحققة أمام المرمى على جميع لاعبي الدوري الفرنسي برصيد 10 فرص، يليه نيمار بـ8 فرص، ونجم موناكو بريل إمبولو برصيد 6 فرص.

ويُعد ميسي أكثر لاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم تسديدًا برصيد 39، بينهم 22 تسديدة على مرمى المنافسين، كما أنه صاحب أعلى معدل مراوغات بـ35 مراوغة، يليه لاعب فريق آنجيه، المغربي عز الدين أوناحي بـ22 مراوغة.

سان جيرمان بالدوري

على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرة واحدة.