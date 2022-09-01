خطف أحمد سيد زيزو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليحظى باهتمام أكثر من ناد في الدوري الفرنسي هذا الصيف.

نانت مهتم بضم زيزو

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الخميس، إلى أن زيزو يحظى باهتمام مسؤولي نادي نانت، إلا أن فرص انتقاله إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي تبدو صعبة ومعقدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 6 نقاط، من الفوز مرة والخسارة مرة والتعادل 3 مرات.

فرق في الدوري الفرنسي تسعى لحسم الصفقة

ولفتت “فوت ميركاتو” إلى أن هناك أندية أخرى في الدوري الفرنسي، لم يتم الكشف عنها، تسعى أيضًا لحسم الصفقة، وأضافت: “من الوارد أن ينتقل زيزو إلى ناد فرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية”.

وكان والد زيزو، ووكيل أعماله، مصطفى سيد، قد أكد مؤخرًا بأن النجم الدولي يمتلك 3 عروض من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بينها نادي نانت، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وتألق زيزو بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم المنصرم، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدفًا، وحصد جائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولة من رابطة الأندية.