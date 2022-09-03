تناولت مجلة فوربس رحيل الملكة إليزابيث من منظور المال والأعمال، ففي حين أنها كانت نموذجًا قياديًّا في السياسة، يرى البعض أيضًا أنها كانت مثالًا للأعمال الاقتصادية الناجحة، ومنهم محلل المال والاقتصاد والبورصة روهيت أورورا.

وقال الكاتب الاقتصادي: كانت الملكة إليزابيث زعيمة المملكة المتحدة وواحدة من أنجح العلامات التجارية في العالم وهي: العائلة الملكية البريطانية، واستمر ذلك لأكثر من 70 عامًا.

خلال فترة حكمها القياسي، تمسكت بالتقاليد القديمة مع التحديث بحذر على مر العقود، وأبقت عواطفها تحت السيطرة وتحدثت علنًا بشكل إيجابي عن القادة الآخرين الذين قابلتهم، سواء أحببتهم أم لا أو وافقت على سياساتهم أم لا.

الملكة إليزابيث رئيسة تنفيذية للشركة العائلية:

وبالنظر إلى العائلة المالكة باعتبارها شركة عائلية تُقدر بملايين الدولارات وتؤثر على التجارة والسفر والجوانب الأخرى للاقتصاد البريطاني، كانت الملكة إليزابيث بالفعل رئيسة تنفيذية لا مثيل لها، وهناك عدد من الدروس التي يمكن لأصحاب الأعمال تعلمها من حياتها.

1- التعرف على أهمية المنظور العالمي:

في وقت مبكر من عام 1952، أدركت الملكة إليزابيث أهمية ومزايا وجود منظور عالمي، وقد أمضت سبعة عقود في السفر حول العالم نيابة عن الكومنولث البريطاني وزارت دولًا في أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكتين والمحيط الهادئ.

وبذلك فهي بكل المقاييس، كانت تستمتع بتجربة ثقافات مختلفة، وكانت رحلاتها في كثير من الأحيان عبارة عن جهود دبلوماسية تهدف إلى جبر الانقسامات وتخفيف التوترات.

2- الإيجابية في أوقات الشدة:

أحد أكثر الاقتباسات التي لا تنسى للملكة إليزابيث في الفترة الأخيرة كانت في إبريل 2020، في ذروة جائحة كورونا، وخاطبت أمتها قائلة: أتحدث إليكم في وقت أعلم أنه يمثل تحديًا متزايدًا، وقت اضطراب في حياة بلدنا، اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوبات مالية للكثيرين، وتغييرات هائلة في الحياة اليومية لنا جميعًا، لكن يجب أن نشعر بالارتياح لأنه ستأتي لنا أيام أفضل، وسنكون مع أصدقائنا وعائلاتنا مرة أخرى.

وهنا اهتمت الملكة إليزابيث بالاعتراف بالمصاعب التي واجهها الناس، وشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ثم سلطت الضوء على أن الأيام الأكثر إشراقًا تنتظرها.

ويسعى القائد العظيم إلى رفع معنويات الآخرين، وقد فعلت إليزابيث ذلك في مرات كثيرة مثل الحرب العالمية الثانية.

3- خطة الخلافة:

بالنسبة للعائلة المالكة، وهي شركة عائلية أولًا وأخيرًا، كانت خطة الخلافة قائمة بالفعل وكانت موجودة منذ سنوات، لكن هذا ليس الحال بالنسبة لمعظم الشركات التي تديرها عائلة، في الواقع، من بين التحديات التي تواجه خطط تعاقب الشركات الصغيرة أوجه القصور لدى المؤسسين أنفسهم.

قد يكون المؤسس جيدًا في أحد جوانب العمل (مثل الإبداع/ إنشاء المنتجات) ولكن ليس أفضل قائد للشركة، ومع ذلك لا يمكنه التخلي “عن القيادة، والشركات التي تديرها العائلات في كثير من الأحيان تشعر بالقلق من أن لا أحد سيكون مناسبًا لخلافة القائد، ومع ذلك لا يحضرون أحد لكي يكون القائد القادم، وفي مثل هذه الحالات، فإنه غالبًا من يأتي لاحقًا لا يكون على علم بالاتجاهات الحالية، ومن ثم يبدأ العمل في التعثر.

وبالتالي، يجب أن تبدأ الشركات في التفكير في التخطيط لمستقبل الإدارة، والبدء في التوجيه عاجلًا وليس آجلًا، علاوة على ذلك، يجب أن تكون الشركة العائلية مستعدة للمضي قدمًا بجرأة مع وجود أشخاص جدد على رأسها.