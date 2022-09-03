من أجل إرسال رسالة إلى شخص ما على واتساب، يجب أولاً حفظ رقم هاتفه، ويكون هذا الأمر مزعجًا للبعض، لاسيما وإن كان الاحتياج للرسالة هو استخدام واحد فقط مثل إرسال الموقع لشخص ما.

ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق لإرسال رسائل واتساب دون إضافة الرقم إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

1- مواقع الطرف الثالث

يمكنك استخدام مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، لإرسال رسائل واتساب دون حفظ جهة اتصال، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- افتح SendWhatsappMsg.com في متصفح على هاتفك أو الكمبيوتر الشخصي.

2- حدد بلد المستلم من المربع المنسدل أسفل رقم WhatsApp.

3- اكتب رقم الهاتف وأضف رسالتك.

4- انقر فوق الزر إرسال رسالة.

2- تطبيقات الطرف الثالث

يمكنك تثبيت تطبيقات الطرف الثالث على هاتف Android أو iPhone وهو يعمل مثل مواقع الويب، ويتيح لك ذلك إرسال رسالة نصية إلى شخص ما على WhatsApp دون إضافته إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وتستخدم هذه التطبيقات ميزة النقر للدردشة في WhatsApp فقط، أي أنك تقوم بإدخال الرقم فقط وسيفتح التطبيق سلسلة محادثات واتساب دون حفظ الرقم، ومن أشهر تلك التطبيقات Easy Message.



3- اختصار Siri على آيفون فقط

هذه الميزة متاحة لمستخدمي أجهزة الآيفون فقط، بحيث يمكنك استخدام اختصارات Siri للحديث مع الأشخاص عبر واتساب دون حفظ أرقامهم، وذلك من خلال الآتي:

1- قم بتثبيت تطبيق Apple Shortcuts على جهاز الـ iPhone.

2- ثبت اختصار WhatsApp to Non Contact.

3- الآن ما عليك سوى النقر على الرابط الموجود على الآيفون والضغط على زر إضافة اختصار، ستجد اختصارين تحت اسم: WhatsApp Unsaved Number و WhatsApp Thread، وبالتالي يمكنك مراسلة الأشخاص دون حفظ الأرقام.