3 فرق تألقت دفاعيًّا بدوري روشن

شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا مع 3 فرق على الصعيد الدفاعي، وذلك بعد مرور 4 جولات على بداية المسابقة.
أندية تألقت دفاعيًّا:
وتألقت فرق الشباب، الهلال والاتحاد دفاعيًّا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم خلال الجولات الأربع الأولى.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبابفي تحقيق نتائج مميزة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث فاز على الباطن بـ3/ 0، فيما تغلب على أبها والطائي برباعية نظيفة، والعدالة بهدف دون رد.
وفاز الهلال على الخليج والفيحاء بـ2/ 0، والفتح 1/ 0، والوحدة 3/ 0، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على العدالة بـ3/ 0، الرائد 1/ 0 والخليج 2/ 0، وتعادل سلبيًّا مع الاتفاق.
ترتيب دوري روشن:
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الخامسة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.