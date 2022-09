تأتي بعض المميزات المثيرة الجديدة في أجهزة آيفون بعد قليل، حيث تصدر شركة أبل نظام التشغيل iOS 16 المنتظر، لكن هناك بعض النصائح المهمة التي ينبغي اتباعها قبل تنزيله.

وقال المحرر التقني في موقع الإندبندنت بنسختها العربية، عبدالله السبع، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر: إنه بعد أقل من ساعة ونصف من الآن سيستمتع المستخدمون بنظام iOS16.

ونصح السبع المستخدمين قائلًا: إنه يجب اتباع ما يلي:

أولًا- يجب التأكد من أن الهاتف يتضمن مساحة كافية، ليس أقل من 15 جيجا سواء كان ذلك في هواتف الآيفون أو الآيباد.

ثانيًا- يجب التأكد من أن الجهاز الذكي مشحون بأكثر من 50%.

ثالثًا- يُنصح بأخذ نسخة احتياطية من بيانات الهاتف.

مميزات مثيرة في iOS 16:

1- يوفر iOS 16 ميزات تخصيص جديدة، وبالتالي يعزز تجربة استخدام آيفون، وقالت الشركة: يحسن نظام التشغيل من عمل الأجهزة بميزات تخصيص جديدة تمامًا وذكاء أعمق وطرق أكثر سلاسة للتواصل والمشاركة.

2- الأدوات المصغرة على شاشة القفل، حيث يمكنك اختيار عرض مجموعة من الأدوات كجزء من شاشة القفل لإلقاء نظرة خاطفة على معلومات مثل الطقس والوقت والتاريخ ومستويات البطارية.

3- مكتبة الصور المشتركة على iCloud، وستصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتمكنك من مشاركة مكتبة صور مع عائلتك ومع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، وكل شخص منهم لديه أذونات متساوية لإضافة الصور وتحريرها وحذفها في المكتبة المشتركة.

4- سيعمل البحث الذكي على تحسين نتائجك، عن طريق تصحيح الأخطاء الإملائية واستخدام المرادفات لمصطلحات البحث الخاصة بك.

5- سيمكنك تعديل رسالة أرسلتها للتو أو إلغاء إرسالها، كما يمكنك وضع علامة غير مقروءة على رسالة إذا لم تستطع الرد عليها في الوقت الحالي وترغب في العودة إليها لاحقًا.

ويُذكر أن شركة أبل قد كشفت النقاب عن أربعة طرز من آيفون 14 وهم: iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى بما في ذلك Apple Watch Series 8 وWatch Ultra وWatch SE وAirPods Pro 2 في حدث Far Out الذي أقيم في 7 سبتمبر الماضي.

وستدعم جميع طرز iPhone 14 نظام التشغيل iOS 16، وكذلك أجهزة أخرى مثل iPhone X وiPhone 11 وiPhone 12 وiPhone 13.