350 كاميرا تراقب كلاسيكو النصر والاتحاد

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ونشر حساب الملعب مقطع فيديو استعرض خلاله كل التجهيزات الأمنية للكلاسيكو.
لأنكم غاليين علينا وتهمنا سلامتكم 🤩— مرسُول بارك – Mrsool Park (@VictoryArena_sa) September 29, 2022
جهزنا الملعب بأعلى التقنيات الأمنية 🏟#النصر_الاتحاد #مرسول_بارك 💛 pic.twitter.com/hHx7s0eZeb