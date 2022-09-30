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350 كاميرا تراقب كلاسيكو النصر والاتحاد

2022-09-30 الساعة 12:54
350 كاميرا تراقب كلاسيكو النصر والاتحاد
المواطن - الرياض

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كشف الحساب الرسمي لـ ملعب ” مرسول بارك” عن آخر التجهيزات التي تم تحضيرها لـ مباراة النصر والاتحاد بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ونشر حساب الملعب مقطع فيديو استعرض خلاله كل التجهيزات الأمنية للكلاسيكو.

كلاسيكو النصر والاتحاد

وذكر الفيديو أنه تم وضع 350 كاميرا تم توزيعها على كامل أنحاء ملعب مرسول بارك، من شأنها أن ترصد جميع التحركات التي قد تربك عمليات التنظيم، أو تتسبب في مشكلات أمنية قبل أو أثناء أو بعد المباراة. جدير بالذكر أن المباراة ستشهد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أمام أصفر الرياض حيث يمر بأزمة قانونية حاليًا مع نادي النصر نتج عنها إيقافه لمدة 4 أشهر ثم تم تعليق إيقافه.
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