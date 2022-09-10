تضاعفت مشاركة المرأة في الأعمال التجارية بالمملكة، خلال الست سنوات الأخيرة، لتحقق أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة عالميًا، ما جعلها بين أكثر 5 دول تحسنًا على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين في بيئة العمل.

زيادة نسبة النساء التي تقود منشآت

وذكر تقرير لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هناك تقارير حديثة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كشفت عن بلوغ نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة 45% مقارنة بـ 55% للمنشآت التي يقودها الرجال، مقارنة بـ21% في 2016.

وساهمت الإصلاحات التنظيمية التي عملت عليها المنشآت لتمكن المرأة في مكان العمل وتشجع رائدات الأعمال على توفير برامج تصعد في إمكانية الوصول إلى التسهيلات الانتمائية والتمويل.

تجاوز مستهدفات الرؤية

فيما أدركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجهود تكاملية بينها وبين القطاع الخاص على صعيد تمكين ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، قد أفضت إلى تجاوز مستهدفات الرؤية إلى صعيد نسبة مشاركة المرأة لنصل إلى نسبة 33% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، وهو ما يفوق مستهدفات رؤية المملكة لعام 2025، والبالغ 30%.

وبحسب تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت المملكة الدولة الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل.