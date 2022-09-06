نشرت وزارة الحرس الوطني قصة مستوحاة من أحداث حقيقية لـ 6 أبطال صمدوا صائمين في يوم 10 محرم.

قصة مستوحاة من أحداث حقيقية لـ ٦ أبطال صمدوا وهم صائمون في يوم #عشرة_واحد .

كانوا #من_دونها وبأرواحهم يفدونها #اليوم_الوطني_السعودي_92 pic.twitter.com/3hBdSiuGaB — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 20, 2022

صمود الأبطال:

وتعود القصة إلى صمود الأبطال القصة أمام أكثر من 100 عنصر معادٍ يوم 10 محرم، حيث صورت وزارة الحرس الوطني تلك الملحمة البطولية بمقطع تمثيلي يبين تضحيات رجالها للدفاع عن الوطن وأمنه.

اليوم الوطني:

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات المتنوعة للوزارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة، حيث نشرت يوم أمس بوستر ترويجياً للعمل.

ويبذل رجال الحرس الوطني جهوداً جبارة في خدمة الوطن رافعين شعار ” رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ “، حيث يعملون بصمت وكفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية تزيد الفخر بهذا القطاع الأمني الهام.