6 أعراض تشير إلى نقص الصوديوم

فيديو | مختصة التغذية د. وجدان قطب: فقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم والدوخة من أعراض نقص الصوديوم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FXDalP4tGC — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2022

أعراض نقص الصوديوم:

فوائد الصوديوم:

كشفت الدكتورة وجدان قطب، أخصائية التغذية، أعراض نقص الصوديوم، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأعراض التي تكون مؤشرًا لنقص الصوديوم.وأوضحت وجدان قطب، خلال حديثها عبر قناة الإخبارية، أن هذه الأعراض هي: فقدان الوزن، الدوخة، انخفاض ضغط الدم، الإجهاد، الغثيان، والصداع وفي بعض الأوقات إسهال. وأشارت أخصائية التغذية إلى أن الصوديوم له فوائد كثيرة إلا أن الزيادة منه هي التي تقتل لأنه مثل السم الأبيض.ولفتت إلى أن من فوائد الصوديوم أنه مهم للسوائل في الدم والسوائل داخل الخلايا، منوهة إلى أن نقصه يؤثر على هذه الخلايا وبالتالي يسبب الأعراض التي ذكرتها.