شهدت منافسات بطولة دوري روشن السعودي احتساب 6 ركلات جزاء بعد مرور 4 جولات على انطلاق الموسم الرياضي الحالي.

ركلات جزاء الموسم

واُحتسبت 6 ركلات جزاء لـ4 فرق، وهم؛ الشباب، ضمك، الاتفاق والفتح، ويُعد الليوث الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 3 ركلات.

ونجح نجم الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في تسجيل هدفين، وأحرز زميله آرون بوبيندزا هدفًا، بالتساوي مع نجم ضمك، أنتوليتش ومهاجم الاتفاق، يوسف نياكاتي، فيما أهدر نجم الفتح، مراد باتنا ركلة جزاء ضد الطائي.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.