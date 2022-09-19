تنتظر جماهير الشباب عودة النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بانيغا يعود للمشاركة:

ويغيب بانيغا عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي، بسبب تعرضه للإيقاف بسبب قرار انضباطي صدر بحقه مع ختام منافسات الموسم الماضي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قُرب عودة النجم الأرجنتيني للمشاركة، ليصبح اسم بانيغا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال أحد المشجعين: “13 يومًا على أول لقاء للقائد في دوري روشن”.

وعلق محمد قائلًا: “ثلاثية الوسط: كريتشو، بانيغا وجوانكا تستحق التجربة”، وكتب ياسر: “نهاية عقوبة القائد وسيشارك من الجولة القادمة”، وقال فازع: “انتهاء عقوبة القائد التاريخي إيفر، وسيعود أساسيًّا في المباراة القادمة أمام الفيحاء.. ولكم باك”.

الشباب يتألق هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية والأقوى هجوميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفيحاء، يوم 2 أكتوبر.