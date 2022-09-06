دعت الإدارة العامة للمرور، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، ما يساهم في تعزيز السلامة، ويقلل من نسبة الحوادث المرورية.

نصائح من أجل السلامة أثناء القيادة:

وقدمت المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر، عدة إرشادات ونصائح من أجل سلامة المواطنين ومن حولهم خلال القيادة.

وتمثلت النصائح في الالتزام بالسرعات المحددة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات، وإعطاء حقوق الأفضلية.

كما دعت أيضًا إلى القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية المتغيرة، واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.

تعليمات بشأن السير في المناطق السكنية:

وكانت الإدارة العامة للمرور قدمت، في وقت سابق، عددًا من التعليمات بشأن السير في المناطق السكنية.

ـ الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

ـ التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.

ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.

ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.