‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله بن سلطان السبيعي، أن كل الأطفال يمكن أن يتعلموا القيم الإيجابية وتحمل المسؤولية، مضيفًا أن الآباء هم المقصرون في تعليمهم.

جاء ذلك تعليقًا من السبيعي على صورة الطفل مشعل الشهراني، الذي حمل حقيبتي شقيقتيه عند عودتهم من المدرسة.

9 قواعد عامة:

وقال السبيعي في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر إن هناك تسع قواعد يمكن أن ننشئ عليها الأبناء ليكون الجيل صالحًا وقويًا يستطيع القيام بأمانته والنهوض بأمته ووطنه، وهي:

ـ لا تسمح لطفلك بالاتكال عليك أو على الخادمة في قضاء حاجاته اليومية (قاعدة: كل يخدم نفسه).

ـ حدّد له ما يمكن أن يقوم به من مهام في المنزل تناسب عمره وأسندها إليه (قاعدة: كلنا مسؤول).

ـ كن مثالًا له (بطبيعتك دون أن تجعل حياته قاعة محاضرات) في الحديث والتفكير ومسائل الحلال والحرام ومكارم الأخلاق وصلة الرحم، وأشركه معك، واجعله يتعلم بالملاحظة والمحاكاة (قاعدة: القدوة الحسنة).

ـ علمه أننا -كبارًا وصغارًا- يجب أن ننجز أعمالنا قبل الترفيه أو اللعب (قاعدة: العمل قيمة).

ـ ساعده في أن يكون العمل متعة (قاعدة: القضاء على «الحلطمة»).

ـ تجنب التهديد والمقايضة، ولكن علمه طبيعة الحياة وهي أن الثمرة تأتي بعد الجهد (قاعدة: كل شيء في الحياة له ثمن).

ـ ركز على المثابرة والجهد الحقيقي، لا على النتائج (قاعدة: وما توفيقي إلا بالله).

ـ كن ذكيًا، وغض الطرف عن بعض تجاوزاته، ولا تدقق في كل شيء (التغافل فنّ يتقنه الأذكياء).

ـ استخدم الثناء فهو أفضل مكافأة على القيام بالعمل الجيد، وإن لم تكن النتائج كما ينبغي (قاعدة: لك أجر الاجتهاد).