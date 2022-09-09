9 محطات في مسيرة الراحل خالد الزيلعي

غيب الموت نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض لأكثر من عامين، ومسيرة مميزة في الملاعب.
وفاة خالدة الزيلعي
وكان خالد الزيلعي قد فاجأ الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا، قبل أن تدهور حالته خلال الفترة الماضية.
وأعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة خالد الزيلعي عن عمر يُناهز 35 عامًا، وقدم التعازي والمواساة لأسرته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
مسيرة مميزة
ويملك الراحل الزيلعيمسيرة مميزة، ولعب في صفوف 9 أندية قبل أن يجبره المرض على اعتزال لعب كرة القدم، حيث بدأ مشواره مع أبها، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر في عام 2009.
ورحل خالد الزيلعي عن النصر بعد 5 مواسم، وانتقل إلى التعاون على سبيل الإعارة، وبعد نهاية عقده مع العالمي وقع مع الخليج لمدة عامين، ولكنه أنهى تعاقده بالتراضي بعد أقل من شهرين.
وانضم خالد الزيلعي بعد ذلك إلى صفوف الفيصلي، وخاض معه 3 مباريات، وفسخ عقده، وانتقل إلى الباطن بعقد يمتد لـ5 أشهر في يناير 2017، ثم وقع لفريق الرائد، إلا أنه لم يُشارك سوى 30 دقيقة طوال الموسم.
وعاد خالد الزيلعي في يوليو عام 2018 إلى نادي أبها الذي صنع نجوميته في بداية مسيرته الكروية، وساهم في عودته مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوطه في 2009.
وجدد الزيلعي تعاقده مع أبها، ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي ليوقع إلى العين، قبل أن يتم الإعلان عن فسخ التعاقد، وأوضح اللاعب الراحل بعد ذلك، أنه كان لديه حماس كبير بهذه التجربة، إلا أن مرضه المفاجئ تسبب في ابتعاده.
وحصد خالد الزيلعي 3 بطولات خلال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث توج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في 2014 و2015 وكأس ولي العهد 2014، ولعب مع المنتخب السعودي الأول 8 مباريات وأحرز هدفًا.