Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
توفي بعد صراع مع المرض

9 محطات في مسيرة الراحل خالد الزيلعي

2022-09-30 الساعة 3:50
9 محطات في مسيرة الراحل خالد الزيلعي
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

غيب الموت نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض لأكثر من عامين، ومسيرة مميزة في الملاعب.

وفاة خالدة الزيلعي

وكان خالد الزيلعي قد فاجأ الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا، قبل أن تدهور حالته خلال الفترة الماضية. وأعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة خالد الزيلعي عن عمر يُناهز 35 عامًا، وقدم التعازي والمواساة لأسرته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
خالد الزيلعي
الزيلعي

مسيرة مميزة

ويملك الراحل الزيلعي مسيرة مميزة، ولعب في صفوف 9 أندية قبل أن يجبره المرض على اعتزال لعب كرة القدم، حيث بدأ مشواره مع أبها، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر في عام 2009. ورحل خالد الزيلعي عن النصر بعد 5 مواسم، وانتقل إلى التعاون على سبيل الإعارة، وبعد نهاية عقده مع العالمي وقع مع الخليج لمدة عامين، ولكنه أنهى تعاقده بالتراضي بعد أقل من شهرين.
لاعب النصر السابق الزيلعي
الزيلعي
وانضم خالد الزيلعي بعد ذلك إلى صفوف الفيصلي، وخاض معه 3 مباريات، وفسخ عقده، وانتقل إلى الباطن بعقد يمتد لـ5 أشهر في يناير 2017، ثم وقع لفريق الرائد، إلا أنه لم يُشارك سوى 30 دقيقة طوال الموسم. وعاد خالد الزيلعي في يوليو عام 2018 إلى نادي أبها الذي صنع نجوميته في بداية مسيرته الكروية، وساهم في عودته مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوطه في 2009.
خالد الزيلعي ولاعبي ابها
الزيلعي ولاعبي أبها
وجدد الزيلعي تعاقده مع أبها، ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي ليوقع إلى العين، قبل أن يتم الإعلان عن فسخ التعاقد، وأوضح اللاعب الراحل بعد ذلك، أنه كان لديه حماس كبير بهذه التجربة، إلا أن مرضه المفاجئ تسبب في ابتعاده. وحصد خالد الزيلعي 3 بطولات خلال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث توج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في 2014 و2015 وكأس ولي العهد 2014، ولعب مع المنتخب السعودي الأول 8 مباريات وأحرز هدفًا.
خالد الزيلعي
الزيلعي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه