تطلق Apple اليوم مؤتمرها السنوي الأكبر بعنوان Far Out، ومن المتوقع أن تصدر الشركة الأمريكية عددًا لا بأس به من أجهزتها التكنولوجية الحديثة مثل سلسلة هواتف iPhone 14 ومجموعة متميزة من الساعات الذكية Apple Watch.

وفقًا لـ The Verge، فإن حدث Apple سيُعقد شخصيًا في مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، لكنه أيضًا سيتم بثه عبر الإنترنت لكي يشاهده أي شخص آخر.

متى يُعقد مؤتمر Apple Far Out؟

من المقرر أن يبدأ الحدث في 7 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، و 8 مساءً بتوقيت الرياض و7 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 5 ظهرًا بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكنك مشاهدة مؤتمر Far Out أثناء البث المباشر بالدخول على موقع Apple.com أو قناة آبل عبر منصة يوتيوب أو تطبيق Apple TV، وحتى إن لم تستطع مشاهدته مباشرة فسيكون تسجيل الحدث متاحًا بعد ذلك مباشرة على يوتيوب.

منتجات آبل الجديدة

من المتوقع الإعلان عن أربعة هواتف جديدة وهم: iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

كما من المحتمل أن تكشف شركة آبل النقاب عن ساعة Watch Series 8، كما ستطلق لأول مرة طراز Pro في ساعتها الذكية، بالإضافة إلى ايربودس برو 2 التي تتميز بجودة صوت محسنة وستكون مقاومة للماء والعرق مع دعم الشحن اللاسلكي.