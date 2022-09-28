Cristiano ronaldo يثير قلق مشجعي البرتغال

أثار اللاعب البرتغالي Cristiano Ronaldo، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قلق مشجعي منتخب بلاده بعد الأداء الذي قدمه ضد المنتخب الإسباني مساء أمس في الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وقالت صحيفة A bola البرتغالية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن العديد من الجماهير البرتغالية طالبت المدرب فيرناندو سانتوس بإبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب برازيل أوروبا بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي في آخر مبارياته مع مان يونايتد والمنتخب البرتغالي.
وكان رونالدو ألمح لرغبته بالمشاركة في مونديال 2022 بـ قطر وكأس أمم أوروبا 2024، لكن وسائل الإعلام البرتغالية والجماهير هناك تطلب اعتزاله الدولي.
Cristiano ronaldo يُعاني:
تلك الانتقادات والمطالبات دفعت شقيقة Cristiano ronaldo لإظهار استياء أخيها من تلك الانتقادات حيث قالت عبر منصات التواصل الاجتماعي: “ما يحدث لشقيقي من نكران للجميل ونسيان تاريخه في الكرة البرتغالية، أمر يدعو للاشمئزاز، جميعهم ينكرون الجميل، ويبصقون في أطباقهم، ما هؤلاء الناس، شقيقي هو الملك وكل الدعم له”.
وكان الظهور الدولي الأول لـ كريستيانو رونالدومع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2004، التي فاز بها منتخب اليونان على حساب المنتخب البرتغالي في اللقاء النهائي.