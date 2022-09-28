Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد توديع دوري أمم أوروبا

Cristiano ronaldo يثير قلق مشجعي البرتغال

2022-09-28 الساعة 11:18
Cristiano ronaldo يثير قلق مشجعي البرتغال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أثار اللاعب البرتغالي Cristiano Ronaldo، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قلق مشجعي منتخب بلاده بعد الأداء الذي قدمه ضد المنتخب الإسباني مساء أمس في الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وقالت صحيفة A bola البرتغالية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن العديد من الجماهير البرتغالية طالبت المدرب فيرناندو سانتوس بإبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب برازيل أوروبا بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي في آخر مبارياته مع مان يونايتد والمنتخب البرتغالي. وكان رونالدو ألمح لرغبته بالمشاركة في مونديال 2022 بـ قطر وكأس أمم أوروبا 2024، لكن وسائل الإعلام البرتغالية والجماهير هناك تطلب اعتزاله الدولي. Cristiano ronaldo - كريستيانو رونالدو

Cristiano ronaldo يُعاني:

تلك الانتقادات والمطالبات دفعت شقيقة Cristiano ronaldo لإظهار استياء أخيها من تلك الانتقادات حيث قالت عبر منصات التواصل الاجتماعي: “ما يحدث لشقيقي من نكران للجميل ونسيان تاريخه في الكرة البرتغالية، أمر يدعو للاشمئزاز، جميعهم ينكرون الجميل، ويبصقون في أطباقهم، ما هؤلاء الناس، شقيقي هو الملك وكل الدعم له”. Cristiano ronaldo - كريستيانو رونالدو وكان الظهور الدولي الأول لـ كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2004، التي فاز بها منتخب اليونان على حساب المنتخب البرتغالي في اللقاء النهائي. Cristiano ronaldo  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه
غرائب

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه

غرائب
البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...
السعودية اليوم

البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...

السعودية اليوم
انطلاق أولى جولات رالي عسير
الرياضة

انطلاق أولى جولات رالي عسير

الرياضة
طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...
السعودية اليوم

طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11
تكنولوجيا

واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11

تكنولوجيا
الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...
السعودية اليوم

الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...

السعودية اليوم
زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...
السوق

زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...

السوق
شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...
السعودية اليوم

شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه