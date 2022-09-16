افتقد مستخدمو أجهزة هواتف الآيفون ميزة جميلة خلال السنوات الماضية، واستمعت الشركة لمطالب عملائها في إعادتها إليهم عبر نظام تشغيل iOS 16 الجديد، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

ولسنوات كان من الصعب رؤية نسبة شحن البطارية المتاحة ويُترك للمستخدم تخمينها بناءً على أيقونة البطارية التوضيحية في الزاوية، ولكي يرى النسبة كان يتوجب إنزال صفحة الإشعارات.

وتغير ذلك الآن بعد أن استمعت آبل لنداءات عشاق الآيفون وأعادت الميزة الشعبية في رؤية نسبة البطارية.

وشوهدت نسبة البطارية سابقًا على الأجهزة التي تم إصدارها قبل عام 2017، ثم قررت آبل إلغاءها بسبب مشكلات المساحة في ذلك الوقت مع نوتش هاتف iPhone X، واستمر الأمر على هذا الوضع حتى إصدار هاتف iPhone 14 حيث قررت الشركة أن الوقت قد حان لإمكانية رؤية نسبة الشحن.

ولحسن الحظ، لا يتعين عليك امتلاك أحدث جهاز iPhone للحصول على تلك الميزة، حيث تم تضمينها في نظام التشغيل iOS 16، لذلك إذا قمت بتثبيت التحديث المجاني، سيمكنك تشغيلها.

أجهزة آيفون لا تدعم الميزة الجديدة

وفي الوقت، فليس كل أجهزة iPhone تدعمها، حيث قالت آبل إن iPhone XR و iPhone 11 و iPhone 12 mini و iPhone 13 mini لن يعرضها.

أجهزة آيفون تدعم الميزة في iOS 16

هذا يعني أن أجهزة iPhone التالية فقط هي التي يمكنها استخدامها:

آيفون 14 برو ماكس

آيفون 14 برو

آيفون 14 بلس

آيفون 14

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 13 برو

آيفون 13

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو

آيفون 13

آيفون XS

iPhone X

كيفية إضافة نسبة البطارية إلى iPhone

إذا كنت تريد أن ترى نسبة البطارية على جهاز iPhone الخاص بك، فما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.

1- تأكد من تثبيت iOS 16.

2- بمجرد الانتهاء، افتح الإعدادات.

3- اذهب إلى البطارية.

4- قم بتشغيل خيار نسبة البطارية.

ستشاهد الآن النسبة المئوية داخل أيقونة البطارية في الزاوية اليمنى العليا.