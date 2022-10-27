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آثار كارثية لتحدي الشريط اللاصق

2022-10-27 الساعة 10:49
آثار كارثية لتحدي الشريط اللاصق
المواطن - متابعة

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انتشر تحدٍّ جديد تم الإعلان عنه على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي، وخلال التحدي يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق في أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط، وحذر خبراء من خطورة هذا التحدي.

النفّس الانسدادي

ونصح أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، بالامتناع عن ممارسة هذا التحدي، وخصوصًا لمن يعاني انقطاع النفَس الانسدادي في أثناء النوم.

ولفت داسغوبتا إلى أنه ليس كل من يعاني من انقطاع النفَس الانسدادي يعرف ذلك، كما يتوقف الأشخاص المصابون باضطراب النوم عن التنفس بشكل متكرر في أثناء الليل، وهناك أكثر من مليار بالغ في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا من المحتمل أن يكونوا مصابين بهذه الحالة.

جفاف الفم

وروّج المشاركون للتحدي بأن لصق الفم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، كما قال آخرون أن ذلك يساهم في مكافحة الشيخوخة، ويحسّن المظهر والشكل الخارجي، حسبما نقلت شبكة يو بي آي للأنباء.

وأوضح أطباء، أن اقتصار التنفس على الأنف أو الفم وحدهما، يسبب الشخير والعطش وجفاف الفم وينتج عنه رائحة كريهة في الصباح.

ووفقاً لداسغوبتا فإن إغلاق الفم بشريط لاصق لا يساعد بأي شكل من الأشكال على النوم على نحو أفضل، ناصحًا بعدم خوض تحدي تيك توك خاصة لمن يعانون مشكلات في النوم لا يعرفون سببها على وجه الدقة.

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