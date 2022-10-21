أبراج الساعة تطلق خدمة صف السيارات

من قلب العاصمة المقدسة مكة المكرمة، أعلن مجمع أبراج الساعة إطلاق خدمة صف السيارات أو ما يعرف باسم (الفاليه باركينج) بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

هدف الخدمة

وجاء ذلك لتسهيل حركة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم في زيارة أبراج الساعة، إضافة إلى توفير مزيد من الوقت للمعتمر والزائر في أداء شعائره، خاصة بعد التدفق الكبير من المعتمرين والزوار بعد أن تم السماح لجميع حاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة.

وتتيح هذه المبادرة الخدمية في صف السيارات لمن يرغب باستخدام سيارته بأن يستقل من السيارة عند أقرب نقطة من الحرم المكي ليقوم كابتن خدمة (الفاليه) بقيادة السيارة وصفها بمكان آمن ومن ثم إعادتها للمالك عند الطلب بواسطة تطبيق إلكتروني متطور وذو تقنية تفاعلية احترافية.

وتسعى أبراج الساعة جاهدة الى التنوع في اطلاق مزيد من الخدمات مستقبلآ بما يخدم زوارها والاعتناء بهم.