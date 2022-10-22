كشف استشاري الطب النفسي والإدمان دكتور محمد المقهوي، بعض العلامات التي تدل على إدمان المخدرات، حيث تظهر على الشخص بشكل مفاجئ وقد تكون مؤشرًا وليست دليلًا جازمًا.

فيديو | استشاري الطب النفسي والإدمان د. محمد المقهوي: أبرز علامات إدمان المخدرات تغير السلوك والعزلة والنوم لساعات طويلة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6wIeG6ZGyo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2022

وقال المقهوي خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن أبرز هذه العلامات هي: تغير في السلوك العام حيث نجد أن الشخص الهادئ والمنضط ينفعل كثيرًا، والعزلة وعدم الرغبة في التواصل مع الآخرين وعدم حضور المناسبات الاجتماعية.

على المستوى الجسدي:

وأضاف، أن العلامات التي تظهر على المستوى الجسدي تكون من خلال تغير في نظام النوم من خلال النوم لساعات طويلة أو السهر لساعات طويلة، وإحمرار العين.

وأشار إلى أن من بين العلامات أيضًا صدور روائح غريبة خاصة من يستخدمون المواد الطيارة أو المستنشقة، أو وجود حروق في اليد لمن يتناولون الحشيش، وعلامات في اليد لمن يستخدمون الحقن.

المستوى الأكاديمي:

كما لفت أن تغير المستوى الأكاديمي قد يكون مؤشرًا على ذلك من خلال كثرة الغيابات أو تغير في الأداء الوظيفي وشكاوى من المدرسة، وكذلك وجود بعض الأعراض النفسية مثل الهلاوس أو شكوك تجاه الآخرين، منوهًا بأن أخطر وأهم العلامات هي العنف تجاه أفراد الاسرة والمجتمع وهو العنف الانفجاري بحيث يكون موقف بسيط ولكنه يؤدي إلى الضرب أو حتى القتل.