أجواء حارة خلال إجازة نهاية الأسبوع

أجواء حارة

ملابس صيفية

رياح وأمطار

كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، التوقعات الخاصة بطقس إجازة نهاية الأسبوع التي تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس حتى السبت أجواء حارة وسط النهار ومن معتدلة لتميل للبرودة فجراً على المملكة والخليج”. وأضاف “اكشتوا ولمن يبقى بعد منتصف الليل في الأماكن المفتوحة احتاطوا في البر والاستراحات ملابس شتوية خفيفة”.وتابع “على الرياض والقصيم والشرقية ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية باقي المناطق ملابس صيفية وحصنوا أنفسكم وأهلكم بالأوراد الشرعية بسبب أن الأفاعي والعقارب لا زالت تسعى وتختفي في شدة البرد بعد دخول الشتاء”.وأشار إلى هبوب رياح نواحي منطقة حائل لكنها لا تمنع الخروج ليلًا، موضحًا أنه في البر والاستراحات وحتى داخل المدن في معظم المملكة والخليج يوسع الصدر هذه الأيام ليلاً مع الحرص على النظافة بعد الرحيل من المكان. وتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة واليمن، متمنيًا إجازة سعيدة للمواطنين.