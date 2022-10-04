Icon

أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
هل تكون دول الناتو أحد الأهداف؟

أخطر أسلحة روسيا النووية ضد أوكرانيا 

2022-10-04 الساعة 6:39
أخطر أسلحة روسيا النووية ضد أوكرانيا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تعهد رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن الأراضي الروسية بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية، فما هي الأسلحة التي يمكن استخدامها؟ تمتلك روسيا مخزونًا هائلًا من الأسلحة النووية ويتباهي بجيشه الضخم وتعداده، كما يقف بجانبه التلفزيون الحكومي الروسي والحلفاء القوميون المتطرفون، مثل حاكم الشيشان رمضان قديروف والرئيس السابق دميتري ميدفيديف.

أكبر ترسانة نووية في العالم

وفي الوقت الحالي، فإن القلق يعتري الغرب وأوروبا من استخدام بوتين لأكبر ترسانة نووية في العالم، ومع ذلك، تقول وكالة المخابرات المركزية إنها لم تر مؤشرات بعد على وجود هجوم نووي روسي وشيك.  

مكونات المخزون النووي

يتكون المخزون النووي الروسي، وهو الأكبر في العالم، من قنابل تكتيكية منخفضة القوة وأسلحة استراتيجية يمكنها تدمير مدن ومراكز سكانية بأكملها. وتم تصميم القنابل النووية التكتيكية الروسية، التي يتراوح مردودها بين عشرة إلى 100 كيلوطن، للاستخدام في ساحة المعركة في المنطقة المتنازع عليها، وعلى سبيل التوضيح، فإن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في عام 1945 كانت حوالي 18 كيلوطن. يمتلك الجيش الروسي أيضًا صواريخ كاليبر كروز التي قد تُطلق من سفينة في البحر الأسود أو من طائرة نفاثة فوق الأراضي الروسية، أو يمكنه إطلاق صاروخ إسكندر الباليستي قصير المدى. أسلحة روسيا النووية المرجح استخدامها ضد أوكرانيا  يمكن أن تطلق روسيا أيضًا نبضات كهرومغناطيسية تعطل جميع الدوائر داخل نصف قطر معين، وسيجعل الغبار المتساقط والغبار المشع منطقة الانفجار والمناطق المحيطة بها خطرًا بيولوجيًا شديدًا. يمكن أن تهب السحابة النووية غربًا على دول الناتو، وهو الأمر الذي قد يُفسر على أنه هجوم على أحد أعضاء الناتو. أسلحة روسيا النووية المرجح استخدامها ضد أوكرانيا  ويعتقد المحللون أنه حتى بوتين نفسه قد يجد صعوبة في أن يصبح أول زعيم عالمي منذ الرئيس الأمريكي هاري ترومان يستخدم النووي، وقال دارا ماسيكوت، كبير باحثي السياسات في مؤسسة RAND ومحلل سابق للقدرات العسكرية الروسية في وزارة الدفاع الأمريكية: لا تزال روسيا ترى أن استخدام النووي من المحرمات، ولن تستطيع تجاوز هذا الحد. وعلاوة على ذلك، فإن مقدار خطر استخدام سلاح نووي له ضرر على روسيا أيضًا، وقد تدمر مناطق ومدنًا منها وستصبح مشعة وغير صالحة للسكن. أخطر أسلحة روسيا النووية ضد أوكرانيا  - المواطن

أهم الأهداف الأوكرانية لـ روسيا 

وفي الوقت نفسه، حدد المحللون أهداف ساحة المعركة التي تستحق الثمن الباهظ الذي سيدفعه بوتين، وقد أشار بافيل بودفيج، الباحث البارز المتخصص في الأسلحة النووية في مركز أبحاث نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن روسيا ليس لديها أهداف كثيرة العدد لاستهدافها. وتابع: ضرب البنية التحتية ستكون أهم الأهداف، لكنه لن يحتاج النووي لذلك. وأضاف: المنطق المقنع الذي قد يقود بوتين إلى استخدام النووي هو ضرب أحد أعضاء الناتو؛ لإجبار الولايات المتحدة على التراجع، وفي ذلك تمثل موسكو دور الرجل المجنون الذي سيقتلنا جميعًا. وستؤدي الضربة النووية على أراضي الناتو إلى إطلاق العنان لتقوم حرب نهاية العالم.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العودة إلى الرياض ينتهي اليوم بعد فعاليات...
السعودية اليوم

العودة إلى الرياض ينتهي اليوم بعد فعاليات...

السعودية اليوم
حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية
السعودية اليوم

حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية

السعودية اليوم
9 ضوابط لـ التخفيضات التجارية
السعودية اليوم

9 ضوابط لـ التخفيضات التجارية

السعودية اليوم
عبدالرحمن العبود يحرم حمدالله من الهاتريك
الرياضة

عبدالرحمن العبود يحرم حمدالله من الهاتريك

الرياضة
عمر السومة يكشف سبب مغادرة الأهلي
الرياضة

عمر السومة يكشف سبب مغادرة الأهلي

الرياضة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة
السعودية اليوم

أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج المتقدمين على...
أخبار رئيسية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج المتقدمين على...

أخبار رئيسية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه