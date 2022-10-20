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أرباح ساب تقفز 58% إلى 1.398 مليار

2022-10-20 الساعة 10:32
أرباح ساب تقفز 58% إلى 1.398 مليار
المواطن - الرياض

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أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.483 مليار ريال، بزيادة نسبتها 25.51%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجل البنك أرباحاً بقيمة 2.775 مليار ريال.

وقفزت أرباح “ساب” بنسبة 58% إلى 1.398 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 886 مليون ريال، حققها البنك في الربع نفسه من العام 2021.

ارتفاع الأرباح:

وأوضح البنك في بيان على موقع تداول، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى، زيادة إجمالي دخل العمليات والارتفاع في حصة الأرباح في شركة زميلة، حيث قابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وأضاف أن سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات، يرجع إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة لكن بدرجة أقل ارتفاع دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل صرف عملات وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، حيث قابل هذا جزئياً انخفاض في مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل / (مصاريف) العمليات الأخرى ودخل توزيعات أرباح.

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