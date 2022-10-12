أرملة تخيط الثياب العسكرية وفاءً لزوجها

وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية نقش ثمودي جديد في العلا الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030
فيديو | بمشاعر أصدق من الكلام..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022
سعودية تحيك الثياب العسكرية رثاء لزوجها المتوفى#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qS3Vc5J3zR