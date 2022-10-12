Icon

وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم

أرملة تخيط الثياب العسكرية وفاءً لزوجها

2022-10-12 الساعة 8:33
أرملة تخيط الثياب العسكرية وفاءً لزوجها
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أطلقت مبادرات أرامكو للمواطنة، في منطقة جازان 3 مبادرات مجتمعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا.  

مبادرة أنامل جازان

وعبّرت إحدى عضوات المبادرة المجتمعية، خلال حديث لقناة الإخبارية، عن امتنانها بعدما احتضنتها جمعية الأنامل جازان، وأصبحت تعمل في مصنع الزي العسكري بعد تدريبها على حياكة البزات العسكرية.

شعور بالفخر

ووصفت شعورها بالفخر، كونها تشارك في هذا العمل من أجل خدمة أفراد أمن المملكة، مضيفة: لي الشرف أن أحيك هذا الزي، خاصة أن زوجي المتوفى كان يعمل بالعسكرية. وضمّت مبادرات عطاءات جازان المجتمعية، تدشين مصنع بصمة للزي الموحد، وتوقيع مذكرة تفاهم لمبادرة العسل مع جمعية النحالين التعاونية بجازان، واستلام منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...
السعودية اليوم

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...

السعودية اليوم
لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...
حصاد اليوم

لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...

حصاد اليوم
رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة
الرياضة

رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة

الرياضة
رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !
الرياضة

رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !

الرياضة
الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...
السعودية اليوم

الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...

السعودية اليوم
كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...
السعودية اليوم

كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...

السعودية اليوم
مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا
العالم

مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا

العالم
طارق حامد في صدارة قائمة مميزة
الرياضة

طارق حامد في صدارة قائمة مميزة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه