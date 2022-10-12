أرملة تخيط الثياب العسكرية وفاءً لزوجها

فيديو | بمشاعر أصدق من الكلام..



سعودية تحيك الثياب العسكرية رثاء لزوجها المتوفى#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qS3Vc5J3zR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

مبادرة أنامل جازان

شعور بالفخر

أطلقت مبادرات أرامكو للمواطنة، في منطقة جازان 3 مبادرات مجتمعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا.وعبّرت إحدى عضوات المبادرة المجتمعية، خلال حديث لقناة الإخبارية، عن امتنانها بعدما احتضنتها جمعية الأنامل جازان، وأصبحت تعمل في مصنع الزي العسكري بعد تدريبها على حياكة البزات العسكرية.ووصفت شعورها بالفخر، كونها تشارك في هذا العمل من أجل خدمة أفراد أمن المملكة، مضيفة: لي الشرف أن أحيك هذا الزي، خاصة أن زوجي المتوفى كان يعمل بالعسكرية. وضمّت مبادرات عطاءات جازان المجتمعية، تدشين مصنع بصمة للزي الموحد، وتوقيع مذكرة تفاهم لمبادرة العسل مع جمعية النحالين التعاونية بجازان، واستلام منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.