أطباء ينقذون حياة رضيع خلال 120 دقيقة

الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز
فيديو | بـ 120 دقيقة.. أطباء سعوديون ينقذون حياة رضيع#الإخبارية pic.twitter.com/Mkj8E3sGV2— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2022