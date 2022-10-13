أطباء ينقذون حياة رضيع خلال 120 دقيقة

فيديو | بـ 120 دقيقة.. أطباء سعوديون ينقذون حياة رضيع#الإخبارية pic.twitter.com/Mkj8E3sGV2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2022

ولادة قيصرية معقدة

إنقاذ الطفلة

أنقذ أطباء سعوديون حياة رضيع من الموت خلال 120 دقيقة في عملية ولادة قيصرية شهدها أحد المستشفيات السعودية.وقال أحد أعضاء الفريق الطبي في تصريحات لفضائية الإخبارية، إن في تمام الساعة الرابعة عصرًا جاءت حالة ولادة، وكانت الطفلة تعاني من مشاكل خلقية تمثلت في وجود كيس كبير في الأمعاء والصدر، وكذلك وجود القلب في الجانب الأيمن للطفلة.وأضاف الطبيب المعالج أن هذه الحالة تعتبر من الحالات المعقدة التي تحتاج لعناية طبية فائقة، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ الطفلة في غضون 120 دقيقة، وإدخال أنبوبة حنجرية للتهوية وأخرى للتغذية، وتم إحالتها لمستشفى الرس لاستكمال العلاج هناك. وأشار الطبيب إلى أن هذه الإنجازات الفائقة الدقة غير مستغربة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.