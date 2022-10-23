أعراض وأسباب رضح الأذن الضغطي

يعد الرضخ الجوي أو رضح الأذن الضغطي هو الضغط الذي تتعرَّض له طبلة الأذن عندما يختل التوازُن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البيئة المحيطة، وقد يصاب الإنسان بالرضح الجوي عندما يكون على متن طائرة، وعند ارتفاعها بعد الإقلاع أو عند نزولها للهبوط.

كما يُعرف الرضح الجوي أيضًا برضح الأذن الضغطي، أو التهاب الأذن الوسطى الضغطي، أو التهاب الأذن الوسطى الطيراني.

وعادةً ما تساعد خطوات الرعاية الذاتية مثل التثاؤب أو البلع أو مضغ العلكة في التغلب على الاختلافات في ضغط الهواء، ومن ثم تحسين أعراض الرضح الجوي ولكن قد تستلزم حالات الرضح الجوي الشديدة زيارة الطبيب.

أعراض رضح الأذن الضغطي:

ويمكن أن يصيب الرضح الجوي إحدى الأذنين أو كلتيهما. تتضمن العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

الشعور بانزعاج أو ألم بسيط في الأذن

الشعور بامتلاء أو انسداد الأذن

انكتام السمع أو فقدان السمع الخفيف إلى المعتدل

وإذا كان الرضح الجوي شديدًا، فقد يشعر الإنسان بما يلي:

ألم شديد

ارتفاع ضغط الأذن

فقدان سمع خفيف إلى معتدل

طنين الأذن

شعور بالدوران (دوار)

نزيف من الأذن

متى تزور الطبيب

الأسباب:

ويحدث التهاب الأذن الجوي عندما لا يتوافق مستوى الضغط الجوي داخل الأذن الوسطى مع مستوى الضغط الجوي في البيئة المحيطة مما يمنع طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) من الاهتزاز بطريقة طبيعية.

وكذلك عندما يصعد الإنسان إلى الطائرة أو يهبط، فإن الضغط الجوي يتغير بشكل سريع، ولا يمكن أن تبدي قناة إستاكيوس ردة فعل بطريقة سريعة، وهو ما يُسبب ظهور أعراض التهاب الأذن الجوي.