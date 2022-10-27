Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يعتقد الجمهور أن كلماتها تشير إلى بيكيه

أغنية شاكيرا تحقق 64 مليون مشاهدة

2022-10-27 الساعة 6:24
أغنية شاكيرا تحقق 64 مليون مشاهدة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تصدر اسم النجمة الكولومبية شاكيرا محركات البحث لأيام بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة Monotonia، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 64 مليون مشاهدة في أسبوع واحد على منصة يوتيوب.

ويعتقد الجمهور على نطاق واسع أن كلمات الأغنية تشير إلى زوجها السابق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وسرعان ما أصبح الفيديو هو الفيديو الموسيقي الأكثر رواجًا على المنصة.

أغنية شاكيرا تحقق 64 مليون مشاهدة بأسبوع

وقالت شاكيرا على حسابها على تويتر بعد أن تبين مدى نجاح أغنيتها: أنتم فقط من جعلتهم هذا الظهور مذهلاً.

ويُعد هذا الفيديو الجديد هو الأكبر ظهورًا لعمل فني باللغة الإسبانية لعام 2022، وأكبر ظهور فردي لمغنية على YouTube وأكبر ظهور في مسيرة شاكيرا المهنية أيضًا.

واحتلت المغنية الكولومبية المرتبة 12 على مستوى العالم على منصة Spotify.

وبعد طرح الأغنية، قام الجمهور بفحص جميع العبارات المخصصة لشريكها السابق بعد أن ترددت شائعات بأن الأغنية ستكون مليئة بها، وكان هناك بالفعل العديد من التلميحات التي يمكن ربطها ببيكيه حيث قالت: لم يكن خطأك، لم يكن خطأي، لقد كان خطأ الروتين والرتابة.

معركة شاكيرا مع بيكيه

ويخوض الزوجان  التي استمرت علاقتهما 12 عامًا حاليًا معركة عامة لمعرفة أين سيعيش الأطفال، حيث يمكنهم البقاء في برشلونة مع بيكيه أو الانتقال إلى ميامي مع والدتهم.

أغنية شاكيرا تحقق 64 مليون مشاهدة بأسبوع

وفي المقابل، قالت صحفية ماركا الإسبانية، إن كلارا شيا، 23 عامًا، التي ارتبط بها بيكيه بعد شاكيرا، تشعر أن أغنية النجمة الكولومبية استهدفتها بكلماتها، وقد امتنعت عن الذهاب إلى عملها في مقر شركة كوزموس، وفضّلت العمل عن بعد من المنزل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه