أغنية شاكيرا تحقق 64 مليون مشاهدة

تصدر اسم النجمة الكولومبية شاكيرا محركات البحث لأيام بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة Monotonia، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 64 مليون مشاهدة في أسبوع واحد على منصة يوتيوب.

ويعتقد الجمهور على نطاق واسع أن كلمات الأغنية تشير إلى زوجها السابق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وسرعان ما أصبح الفيديو هو الفيديو الموسيقي الأكثر رواجًا على المنصة.

وقالت شاكيرا على حسابها على تويتر بعد أن تبين مدى نجاح أغنيتها: أنتم فقط من جعلتهم هذا الظهور مذهلاً.

ويُعد هذا الفيديو الجديد هو الأكبر ظهورًا لعمل فني باللغة الإسبانية لعام 2022، وأكبر ظهور فردي لمغنية على YouTube وأكبر ظهور في مسيرة شاكيرا المهنية أيضًا.

واحتلت المغنية الكولومبية المرتبة 12 على مستوى العالم على منصة Spotify.

وبعد طرح الأغنية، قام الجمهور بفحص جميع العبارات المخصصة لشريكها السابق بعد أن ترددت شائعات بأن الأغنية ستكون مليئة بها، وكان هناك بالفعل العديد من التلميحات التي يمكن ربطها ببيكيه حيث قالت: لم يكن خطأك، لم يكن خطأي، لقد كان خطأ الروتين والرتابة.

معركة شاكيرا مع بيكيه

ويخوض الزوجان التي استمرت علاقتهما 12 عامًا حاليًا معركة عامة لمعرفة أين سيعيش الأطفال، حيث يمكنهم البقاء في برشلونة مع بيكيه أو الانتقال إلى ميامي مع والدتهم.

وفي المقابل، قالت صحفية ماركا الإسبانية، إن كلارا شيا، 23 عامًا، التي ارتبط بها بيكيه بعد شاكيرا، تشعر أن أغنية النجمة الكولومبية استهدفتها بكلماتها، وقد امتنعت عن الذهاب إلى عملها في مقر شركة كوزموس، وفضّلت العمل عن بعد من المنزل.