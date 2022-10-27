أفضل سن للإقلاع عن التدخين

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توصلت الدراسة الأمريكية التي نشرها موقع سيانس أليرت، الأربعاء، إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.
وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة ما زالوا يرون فوائد كبيرة، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عامًا.
ولوحظ أن المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين، والذين كانت تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا، معدل وفيات أعلى بنسبة 21 في المائة، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدًا، وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47 في المائة، مقارنة بغير المدخنين.
ووفقًا لموقع الحرة، قال مؤلفو الدراسة: إن “الإقلاع عن التدخين، خاصة في الأعمار الأصغر، كان مرتبطًا بانخفاضٍ كبيرٍ في معدل الوفيات.