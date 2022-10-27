Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
كلما كان أصغر كان أفضل

أفضل سن للإقلاع عن التدخين

2022-10-27 الساعة 2:20
أفضل سن للإقلاع عن التدخين
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

توصلت الدراسة الأمريكية التي نشرها موقع سيانس أليرت، الأربعاء، إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

قبل 35 عامًا

وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة ما زالوا يرون فوائد كبيرة، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عامًا.

ولوحظ أن المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين، والذين كانت تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا، معدل وفيات أعلى بنسبة 21 في المائة، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدًا، وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47 في المائة، مقارنة بغير المدخنين.

انخفاض الوفيات

ووفقًا لموقع الحرة، قال مؤلفو الدراسة: إن “الإقلاع عن التدخين، خاصة في الأعمار الأصغر، كان مرتبطًا بانخفاضٍ كبيرٍ في معدل الوفيات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة
السعودية اليوم

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة

السعودية اليوم
كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف

الرياضة
المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا
الرياضة

المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا

الرياضة
الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر
السعودية اليوم

الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر

السعودية اليوم
سبب وفاة الملكة إليزابيث
العالم

سبب وفاة الملكة إليزابيث

العالم
25 متهمًا في قبضة الأمن
حصاد اليوم

25 متهمًا في قبضة الأمن

حصاد اليوم
ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض
حصاد اليوم

ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض

حصاد اليوم
بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية
العالم

بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه