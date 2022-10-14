يعاني بعض الأشخاص من ضعف البصر للعديد من الأسباب منها تقدم العمر، لكن لحسن الحظ فإن هناك عناصر غذائية طبيعية تحمي العينين وتحافظ على البصر، بل وتقويه أيضًا.
أفضل 10 فيتامينات لتقوية البصر
وبحسب موقع Daily Health Post الطبي فإن هناك مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي وتقوي البصر، وهي كما يلي.
أول عنصرين هما: اللوتين وزياكسانثين
اللوتين والزياكسانثين من مضادات الأكسدة الموجودة في أطعمة مثل السبانخ واللفت والبقدونس والفستق والبازلاء الخضراء، ويخزنهما الجسم في شبكية العين، لحمايتها من الضوء الأزرق الضار.
الثالث في القائمة هو الليكوبين
الليكوبين من المغذيات التي تمنح الطماطم والبطيخ لونهما الأحمر، ويحمي العين من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراض العيون، وهذا العنصر يساعد في منع إعتام عدسة العين وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي لضعف النظر والعمى لدى كبار السن.
رابعًا: الأوميجا -3
تعتبر أوميجا 3 مهمة لصحة البصر، وهي توجد بكميات كبيرة في الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين وبالتالي تساعد في الحفاظ على وظيفة العين.
وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين أن تناول مكملات أوميجا 3 يوميًّا لمدة ثلاثة أشهر قلل بشكل كبير من أعراض جفاف العين عن طريق زيادة إنتاج السائل المسيل للدموع.
وجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن المصابين بداء السكري أن تناول ما لا يقل عن 500 ملجم من أوميجا 3 يوميًّا ساعد في تقليل خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.
خامسًا: فيتامين سي
يتركز فيتامين سي في ماء العين أكثر من أي سوائل أخرى بالجسم، كما أنه ضروري أيضًا لصنع الكولاجين الذي يوفر بنية العين خاصة في القرنية، وتتناسب كمية فيتامين سي طرديًّا مع مقدار ما تأكله، هذا يعني أنه إذا كنت تتناول مكملات غذائية أو تتناول أطعمة غنية بفيتامين سي، فيمكنك زيادة تركيزه.
يقلل فيتامين C من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وضعف الرؤية، وهو موجود في الأطعمة مثل الفلفل الحلو والحمضيات واللفت والبروكلي.
سادسًا: فيتامين هـ
فيتامين هـ هو مجموعة من مضادات الأكسدة التي تحمي الأحماض الدهنية من التلف، وهو مهم لصحة العين وتقوية البصر، ويمكن أن يؤدي عدم وجود ما يكفي منه إلى تدهور الشبكية والعمى.
ويمكن أن يقلل تناول أكثر من 7 ملجم من فيتامين هـ يوميًّا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المرتبط بتقدم العمر بنسبة 6%، وهو موجود في اللوز وبذور عباد الشمس وزيت بذور الكتان.
سابعًا: الزنك
تحتوي شبكية العين على مستويات عالية من الزنك، وهذا المعدن مهم للرؤية الليلية، وفي إحدى الدراسات، تم إعطاء كبار السن مكملات الزنك ما ساعدهم على الحفاظ على حدة البصر.
تشمل بعض المصادر الغذائية الطبيعية للزنك المحار واللحوم وبذور اليقطين والفول السوداني.
ثامنًا: بيتا كاروتين
بيتا كاروتين هو صبغة برتقالية توجد في العديد من الفواكه والخضروات، ويحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، الذي له خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد في حماية صحة القرنية وتمنع جفاف العين، وهو موجود في الجزر.
تاسعًا: أستازانتين
يأتي هذا العنصر من الأسماك والروبيان وهو ما يمنحهم اللون الوردي، ويعتبر أقوى بعشر مرات من البيتا كاروتين وأقوى بما يصل إلى 500 مرة من فيتامين هـ.
عاشرًا: الأنثوسيانين
تحتوي ثمار التوت على مركب طبيعي يسمى الأنثوسيانين، وقد وجدت دراسة استمرت لمدة عامين كاملين أن الأشخاص الذين تناولوا 120 ملجم من أنثوسيانين التوت يوميًّا، تحسنت لديهم الرؤية بنحو 30%.
وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول 160- 480 ملجم يوميًّا منه يمكن أن يساعد في تقليل جفاف العين وأعراض إجهاد العين الناتجة عن العمل مع شاشات الكمبيوتر.