أمطار غزيرة على جازان

شهدت منطقة #جازان هطول امطار غزيرة عصر اليوم.. جعلها الله امطار خير وبركة ..@jazannow pic.twitter.com/xVAXAYC6rT — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 30, 2022

أمطار غزيرة

وثق مقطع فيديو، تساقط الأمطار الرعدية على جازان، إذ شهدت المنطقة أمطارًا غزيرة، مع نشاط للرياح.كما هطلت أمطار غزيرة على شرق محافظة صامطة، إذ أظهر مقطع فيديو متداول سقوط غزير للأمطار مع هبوب الرياح النشطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.