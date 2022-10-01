أمطار غزيرة على جازان

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شهدت منطقة #جازان هطول امطار غزيرة عصر اليوم.. جعلها الله امطار خير وبركة ..@jazannow pic.twitter.com/xVAXAYC6rT— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 30, 2022
امطار غزيرة شرق صامطة بمنطقة #جازان#جازان_الان #الشلهوب pic.twitter.com/DvQVW6JFlZ— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 30, 2022