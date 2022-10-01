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مع هبوب رياح نشطة

أمطار غزيرة على جازان

2022-10-01 الساعة 12:58
أمطار غزيرة على جازان
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو، تساقط الأمطار الرعدية على جازان، إذ شهدت المنطقة أمطارًا غزيرة، مع نشاط للرياح.

أمطار غزيرة

كما هطلت أمطار غزيرة على شرق محافظة صامطة، إذ أظهر مقطع فيديو متداول سقوط غزير للأمطار مع هبوب الرياح النشطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.  
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