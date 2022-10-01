أول عملة نقدية بصورة الملك تشارلز

صدرت الجمعة، أول تصاميم لعملة نقدية بريطانية، منقوشة بصورة تمثالية للملك تشارلز الثالث. خلافًا لوالدته وحسب ما نقلته قناة “العربية”، تأتي العملة من نحت الفنان مارتن جينينجز، حيث ينظر الملك إلى اليسار، بعكس الاتجاه الذي تنظر إليه الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في العملات الحالية، إلا أنه لا يضع فيها تاجًا على رأسه، أسوة بالملوك السابقين، وبخلاف والدته. ووافق الملك على صورته في العملة التي يمكن لهواة جمع القطع النقدية شراؤها بدءا من الأسبوع المقبل. موعد التداول فيما ستبدأ الأسواق بتداولها قبل نهاية العام الجاري، وإحداها هي لخمسين بنسا، فيما الثانية من فئة 5 جنيهات، محفور عليها الصورة التمثالية نفسها، مع كتابة باللاتينية تحيط بها، يقابلها بالإنجليزية عبارة عن الملك تشارلز. كما ستحمل القطع النقدية المعدنية من فئة بنس واحد حتى الجنيهين، الصورة نفسها أيضًا، حسب ما ذكرته “العربية”.

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