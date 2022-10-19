أول مسجد عائم بالعالم في جدة

#ديرتنا | أول مسجد بالعالم يبنى على سطح البحر.. مسجد "الرحمة" في جدة، الذي بات نقطة التقاء للحجاج والمعتمرين. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cvVU3sYRCD — قناة السعودية (@saudiatv) October 19, 2022

أول مسجد عائم

تحفة معمارية

مقصد للسياح

تحتضن جدة أول مسجد عائم بالعالم على سطح البحر، فيما يمزج مسجد الرحمة بين العمارة الإسلامية الحديثة والقديمة، وبات نقطة التقاء للحجاج والمعتمرين.وقال المرشد السياحي طارق مدكوري، في حديث لقناة “الإخبارية اليوم الأربعاء، إن السياح من جميع الجنسيات والديانات يحرصون على زيارة هذا المسجد لأنه أول مسجد عائم بالعالم، وأحد المعالم الرئيسية في جدة”. وأضاف: عند إنشاء هذا المسجد عام 1406 هجرياً، سمي باسم مسجد السيدة فاطمة الزهراء، وتم تغيير اسم المسجد إلى الرحمة، وأن هذا المسجد يتسع لأكثر من ألفي مصلٍ.وأوضح أن أهم ما يميز المسجد العائم أنه تحيط به المياه من أربع جهات، ويعد تحفة معمارية جميلة ومميزة. ونوه إلى أن مسجد الإمام الشافعي أيضا من أهم مساجد جدة وعمره يمتد لأكثر من 1400 عام ويحرص السياح على زيارة أقدم معالم المنطقة. يستقطب المسجد الذي شيد على ساحل البحر الأحمر عدداً كبيراً من الزوار والسياح لأداء الصلاة والاستمتاع بمنظره الخارجي والداخلي، إذ يتفرد بتصاميم وديكورات داخلية مميزة.ويستوعب المسجد عدداً كبيراً من المصلين وخصصت أماكن للوضوء ودورات المياه وقاعات مريحة للعبادة مجهزة بشكل رائع. ويفضل الزوار والسياح زيارة المسجد وقت الفجر أو عند غروب الشمس، إذ يزين المسجد بأضوائه المتلألئة ثاني أكبر مدينة في المملكة وتمنح إطلالته المباشرة على البحر الأحمر جواً لطيفاً يبعث على الاسترخاء والهدوء. أطلق على المسجد اسم المسجد العائم كون مياه البحر الأحمر تغمره وتحيط به من كل جهة عند المد وارتفاع منسوب المياه فيوحي بأن المسجد عائم.