إحصائيات الهلال والشباب قبل قمة الجولة الـ7

تتجه الأنظار إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، لمتابعة قمة الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
الفريقان يسعيان للفوز:
ويدخل الفريقان مباراة الهلال والشباب بهدف الفوز، حيث يُقدم الزعيم أداء جيدًا مع رامون دياز، ويطمح في حصد الثلاث نقاط خاصة أن اللقاء على ملعبه، ويسير الليوث بشكل مميز مع فيسينتي مورينو، وتجنب الخسارة أول 6 جولات.
وقبل قمة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد نادي الشباب بالصدارة برصيد 18 نقطة.
أرقام الهلال والشباب:
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 6 مباريات، ونجح في تسجيل 9 أهداف، واهتزت شباكه مرتين، وحقق الفوز خلال أول 4 جولات، قبل أن يخسر ضد التعاون، ويقع في فخ التعادل أمام الاتفاق.
وقام لاعبو الزعيم بـ2809 تمريرة ناجحة بنسبة 87.4%، ولعب 29 عرضية ناجحة و48 مراوغة ناجحة، قبل مباراة الهلال والشباب، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
على الجانب الآخر، حقق الليوث الفوز أول 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وسجل 15 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحد، وقام بـ2514 تمريرة بنسبة 87.1%، ولديه 32 مراوغة ناجحة و22 عرضية ناجحة، وذلك قبل مباراة الهلال والشباب غدًا.