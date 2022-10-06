إدراج مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات الأممية

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، عن فرض عقوبات على أشخاص من اليمن لتورطهم في أنشطة إرهابية. تهديد الأمن وأوضح المجلس، أنه تم إدراج أحمد الحمزي يمني الجنسية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار، لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140، منصور السعادي يمني الجنسية، وذلك لدوره كرئيس أركان القوات البحرية الحوثية، كما أنه دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وله دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. تعذيب وسوء معاملة بالإضافة إلى إدراج مطلق عامر المراني يمني الجنسية وذلك لعمله نائباً سابقاً لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين (NSB)، وإشرافه على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.