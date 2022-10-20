Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سقوطها على طاولة زجاجية قطع الوريد الودجي

إنقاذ حياة طفلة تعرض عنقها لقطع في تبوك

2022-10-20 الساعة 2:54
إنقاذ حياة طفلة تعرض عنقها لقطع في تبوك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة عاجلة لإنقاذها، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية .

صحة تبوك

وأبانت صحة تبوك أن الفريق الطبي ، تمكّن ولله الحمد من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)، وتم عمل الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فوراً لغرفة العمليات.
وأكد الفريق أنه تم اكتشاف جرح تبين أنه مصدر النزيف، وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، حيث أُوقف النزيف نهائياً بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح.

1946 عملية نوعية

يُذكر أنه أجرت الفرق الطبية بمستشفى الملك خالد خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 1946 عملية نوعية، اشتملت على 386 عملية جراحية روتينية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 656 عملية، بالإضافة إلى أكثر من 904 عمليات للحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه