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لتنفيذ البرامج التدريبية والاستشارية والأكاديمية

اتفاقية بين وزارة الدفاع والتدريب التقني

2022-10-20 الساعة 2:37
اتفاقية بين وزارة الدفاع والتدريب التقني
المواطن - واس

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وقّعت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية، والاستشارية، والأكاديمية، والدراسات الفنية، والأعمال التقنية، وإجراء الأبحاث العلمية، والاستشارات، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثل الوزارة خلال التوقيع معالي مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وعن المؤسسة معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

برامج وزارة الدفاع

وتتضمن مذكرة التفاهم، تقديم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستشارات حول استحداث نظام موحد لمراكز ومدارس ومعاهد القوات المسلحة، واستحداث مسارات تدريبية لتغذية الاحتياج الحالي والمستقبلي لوزارة الدفاع من خلال كليات التميّز، والتعاون في إنشاء برامج تدريبية تطبيقية قصيرة المدى للفنيين الممارسين، إضافة إلى تقديم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحلول التدريبية الإلكترونية، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير المناهج وممكنات التدريب في المرافق التعليمية للقوات المسلحة.

كما تتضمن المذكرة، التعاون في تحديث أُطر الجدارات الفنية لأعضاء هيئة التدريب في المراكز والمدارس والمعاهد بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتدريب المدربين وتأهيلهم للحصول على رخص تدريب مهنية احترافية، إضافة إلى التعاون في تحقيق الاعتراف بالشهادات العسكرية الصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.

خدمات التميز

وتقود إدارة التعليم والتدريب في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز، الجهود لسياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، ونشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات ومراكز تعزز مسيرة العمل، فيما تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة؛ لتحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة من أجل التطوير، وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.

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