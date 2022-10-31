اتفاق ثلاثي بشأن الحبوب الأوكرانية

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بعد يوم واحد من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، على خطة حركة ستطبق اليوم الاثنين على 14 سفينة موجودة في المياه التركية.
واتفقت الوفود الثلاثة، أيضًا على إجراء عمليات تفتيش لـ40 سفينة مغادرة، الاثنين، وفقًا لمركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
وقال المركز في بيان: إنه جرى إبلاغ الوفد الروسي بالخطتين.
وأعلن مركز التنسيق المشترك مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب لأجل غير مسمى.
وأبلغ وفد روسيا الاتحادية، بأنه يعلق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى، وفق ما جاء في بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية.