احذروا مضاعفات تكميم المعدة

حذر الدكتور سعد الملحم، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من مضاعفات تكميم المعدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوثها لكنها قليلة جدًّا.

مضاعفات تكميم المعدة

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: إن المضاعفات مثل أي جراحة في أي جزء من أجزاء الجسد، وتشمل النزيف، والتسريب، والجلطات، وحدوث التهابات مكان العملية، ونقص الفيتامينات.

وأفاد أنه يمكن تجنب تلك المشكلة من خلال البحث عن طبيب مختص صاحب خبرة، ومستشفى متعارف عليه، وأن يثقف المريض نفسه.

مراجعة الطبيب

وأشار إلى أن نزول الوزن المبالغ فيه بعد عملية التكميم يحتاج لمراجعة الطبيب للتأكد من طريقة القص الصحيحة والتغذية المناسبة.

وشدد على أنه من المستحيل أن تعود المعدة لحجمها السابق في حالة كانت الجراحة سليمة، محذرًا من النهم في الأكل والمشروبات الغازية.