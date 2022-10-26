ارتفاع قتلى هجوم المرقد في إيران لـ15

قالت وكالة إرنا الإيرانية: إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجوم على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز جنوبي البلاد.

هجوم مسلح

وقالت السلطات الإيرانية: إن 3 مسلحين دخلوا الضريح و تصرفوا مثل “الإرهابيين التكفيريين” في إشارة إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

حالات خطيرة

وقال وسائل إعلام إيرانية رسمية: إن الهجوم المسلح في شيراز نفذه 3 مسلحين تم اعتقال 2 منهم، فيما لا تزال حالات البعض خطيرة، ويتم التحقيق في الحادث.