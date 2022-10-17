استشاري الجلدية يكشف علاقة الثوم بالصلع

فيديو | استشاري الجلدية والتجميل د. محمد الردادي:



فرك الثوم في فروة الرأس قد يؤدي إلى حرق بصيلات الشعر وتلفها مما يسبب صلعًا دائمًا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/D5QPD4tzq8 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 16, 2022

يحرق بصيلات الشعر

حذر استشاري الجلدية والتجميل الدكتور محمد الردادي من تأثير الثوم على فروة الرأس.وقال الدكتور محمد الردادي في تصريح لبرنامج اليوم الذي يذاع على شاشة الإخبارية، اليوم الأحد، إن فرك الثوم في فروة الرأس قد يؤدي إلى حرق بصيلات الشعر وتلفها مما يسبب صلعًا دائمًا. وأفاد استشاري الجلدية والتجميل أن هناك دراسات قليلة عن فاعلية جيل الثوم على الثعلبة وتساقط الشعر، مشيرا إلى أن ضرره قد يتجاوز منفعته.