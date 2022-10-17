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يؤدي لحرق بصيلات الشعر وتلفها

استشاري الجلدية يكشف علاقة الثوم بالصلع

2022-10-17 الساعة 12:29
استشاري الجلدية يكشف علاقة الثوم بالصلع
المواطن - متابعة

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حذر استشاري الجلدية والتجميل الدكتور محمد الردادي من تأثير الثوم على فروة الرأس.

يحرق بصيلات الشعر

وقال الدكتور محمد الردادي في تصريح لبرنامج اليوم الذي يذاع على شاشة الإخبارية، اليوم الأحد، إن فرك الثوم في فروة الرأس قد يؤدي إلى حرق بصيلات الشعر وتلفها مما يسبب صلعًا دائمًا. وأفاد استشاري الجلدية والتجميل أن هناك دراسات قليلة عن فاعلية جيل الثوم على الثعلبة وتساقط الشعر، مشيرا إلى أن ضرره قد يتجاوز منفعته.
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