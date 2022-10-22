استشاري: رصدنا مدمنين لـ المخدرات بسن 10 سنوات

كشف استشاري الطب النفسي والإدمان دكتور محمد المقهوي، أن أعمار من يقعون في دائرة الإدمان أصبحت تقل بمرور السنوات، ففي السنوات السابقة كان أغلب من يتعاطون مخدرات في الثلاثينيات والأربعينيات وفوق ذلك، ثم أصبحت في العشرينيات وحاليًا يتم رصد حالات لدى الأطفال.

فيديو | استشاري الطب النفسي والإدمان د. محمد المقهوي: سن إدمان المخدرات بدأ بالنزول ورصدنا مدمنين بسن 10 سنوات والسبب هو البيئة الأسرية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/0oYwAZt0eo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2022

وقال المقهوي في حديثه عبر قناة الإخبارية: “:مع الأسف أعمار من يقعون في الإدمان تقل مع الوقت، فالآن بحكم عملنا في المصحات النفسية، نجد بعض الأطفال بعمر 10 سنوات و11 سنة أو أقل.

وأشار إلى أن سبب لجوء هؤلاء الأطفال لتعاطي المخدرات، هو أنهم يعيشون في بيئة وأسرة مفككة أو بسبب خلاف بين الوالدين أو أن أحد أفراد الأسرة يتعاطى، أو بسبب تعاطي الأخ حيث إنه يستغل الأخ الصغير في البيع أو يستغله بأن يوقعه في براثن الإدمان.

مخاطر الشبو:

وكان مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دكتور سليمان اللحيدان، كشف مدى تأثير مادة الشبو على الإنسان، مشيرًا إلى أن دخولها للدماغ يكون قويًّا وعنيفًا لذا سرعان ما تظهر على متناولها بعض الأعراض الذهانية، والتي تتسم بالفصام وجنون العظمة، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية.

وأوضح اللحيدان، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن من يتناول مادة الشبو يكون غير مدرك للواقع ولحقيقة ما يدور حوله وهو ما يفسر بعض حالات العنف لديهم.

وأكد اللحيدان أن متعاطي الشبو أو أي نوع من أنواع المخدرات قد لا يعودون لطبيعتهم حيث يكون تأثيرها على العقل والشخصية مستدام أو يحتاجون لفترات طويلة للعلاج، مشيرًا إلى أنه كلما كان العلاج مبكرًا وبشكل عاجل يكون تدميرها لشخصية الإنسان وعقله أقل.