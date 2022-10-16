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تمرد وشغب داخله

اشتعال النيران في سجن إيفين الإيراني

2022-10-16 الساعة 1:06
اشتعال النيران في سجن إيفين الإيراني
المواطن - متابعة

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أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار وصافرات إنذار وتصاعد أعمدة دخان من سجن داخل سجن إيفين الإيراني، حيث يحتجز النظام الإيراني معارضين سياسيين.

تمرد السجناء

وتناول نشطاء ومواقع إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق تصاعد الدخان واشتعال النيران من قلب العاصمة الإيرانية حيث يتواجد سجن إيفين، حيث أشار نشطاء إيرانيون إلى وجود حالة من الشغب والتمرد بين السجناء؛ رفضًا لسياسات بلادهم لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة.

احتجاجات إيران

تأتي التطورات في ظل احتقان الشارع الإيراني واستمرار الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها من جانب “شرطة الأخلاق”، منذ منتصف سبتمبر الماضي، الأمر الذي يشكل أكبر تحدٍّ للنظام الحاكم. كما يتزامن مع انطلاق مساء السبت مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت شبكة “إيران إنترناشيونال”.
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