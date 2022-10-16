اشتعال النيران في سجن إيفين الإيراني

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها
لقطات مصورة تظهر اشتعال نيران ضخمة و دوي إطلاق رصاص وصفارات إنذار في سجن #إيفين بطهران الذي يضم سجناء سياسيين.. ومصادر "الحدث": السجن شهد تمرداً من السجناء #إيران #الحدث pic.twitter.com/atJKTxgFsq— ا لـحـدث (@AlHadath) October 15, 2022