اشتعال النيران في سجن إيفين الإيراني

لقطات مصورة تظهر اشتعال نيران ضخمة و دوي إطلاق رصاص وصفارات إنذار في سجن #إيفين بطهران الذي يضم سجناء سياسيين.. ومصادر "الحدث": السجن شهد تمرداً من السجناء #إيران #الحدث pic.twitter.com/atJKTxgFsq — ا لـحـدث (@AlHadath) October 15, 2022

تمرد السجناء

احتجاجات إيران

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار وصافرات إنذار وتصاعد أعمدة دخان من سجن داخل سجن إيفين الإيراني، حيث يحتجز النظام الإيراني معارضين سياسيين.وتناول نشطاء ومواقع إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق تصاعد الدخان واشتعال النيران من قلب العاصمة الإيرانية حيث يتواجد سجن إيفين، حيث أشار نشطاء إيرانيون إلى وجود حالة من الشغب والتمرد بين السجناء؛ رفضًا لسياسات بلادهم لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة.تأتي التطورات في ظل احتقان الشارع الإيراني واستمرار الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها من جانب “شرطة الأخلاق”، منذ منتصف سبتمبر الماضي، الأمر الذي يشكل أكبر تحدٍّ للنظام الحاكم. كما يتزامن مع انطلاق مساء السبت مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت شبكة “إيران إنترناشيونال”.