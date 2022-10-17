اعتراف مدالله العليان يضعه بمشكلة

حاولت أخذ البطاقة الصفراء ولكن الحكم "صاد" العبود



مدالله العليان – لاعب #الاتحاد#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/dfsKLl0cFh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022

اعتراف مورط

العبود يُطرد..

3 دقائق بين البطاقة الصفراء الأولى والثانية.#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/ANwRxc0wP5 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022

محمد فودة:



– د 46 طرد عبدالرحمن العبود صحيح

– إنهاء الحكم للشوط الأول صحيح

– د 57 كان يجب طرد لاعب الوحدة

– د 83 طرد لاعب #الوحدة صحيح



سمير عثمان: كان يجب إنذار مدالله العليان بالبطاقة الصفراء عند طرد العبود



⁧#الاتحاد_الوحدة#أكشن_مع_وليد #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/sIe3Dt8S3M — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 16, 2022

وضع مدالله العليان ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نفسه في ورطة، وذلك بعد اعترافه بأنه حاول أخذ بطاقة صفراء بدلًا من زميله عبدالرحمن العبود الذي طُرد أمس في مباراة الوحدة بالجولة الثامنة في دوري روشن السعودي.القصة بدأت بعدما منح حكم مباراة الاتحاد والوحدة، البطاقة الصفراء الثانية لـ العبود إثر تدخله العنيف على أحد لاعبي الوحدة، وحاول العليان إبعاد الحكم عن العبود ونيل هو البطاقة الصفراء مكانه، لكن الحكم كان علم أن العبود هو المخطئ.اعترف مدالله العليان بأنه حاول نيل البطاقة الصفراء مكان العبود قائلًا: “أردت أخذ البطاقة الصفراء لكن الحكم صاد العبود”.الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، انتقد تصرف العليان قائلًا: “أن يذهب اللاعب إلى الحكم ويخبره بأنه من ارتكب الخطأ بدلًا من زميله، فهذا سلوك غير رياضي، وكان يستوجب البطاقة الصفراء”.الاتحاد كان فاز بهدف دون رد على الوحدة، سجله المدافع المصري أحمد حجازي بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة. ويتواجد العميد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بعد مرور 8 جولات.