اعتراف مدالله العليان يضعه بمشكلة

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القصة بدأت بعدما منح حكم مباراة الاتحاد والوحدة، البطاقة الصفراء الثانية لـ العبود إثر تدخله العنيف على أحد لاعبي الوحدة، وحاول العليان إبعاد الحكم عن العبود ونيل هو البطاقة الصفراء مكانه، لكن الحكم كان علم أن العبود هو المخطئ.
حاولت أخذ البطاقة الصفراء ولكن الحكم "صاد" العبود— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022
مدالله العليان – لاعب #الاتحاد#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/dfsKLl0cFh
الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، انتقد تصرف العليان قائلًا: “أن يذهب اللاعب إلى الحكم ويخبره بأنه من ارتكب الخطأ بدلًا من زميله، فهذا سلوك غير رياضي، وكان يستوجب البطاقة الصفراء”. الاتحاد كان فاز بهدف دون رد على الوحدة، سجله المدافع المصري أحمد حجازي بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة. ويتواجد العميد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بعد مرور 8 جولات.
العبود يُطرد..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022
3 دقائق بين البطاقة الصفراء الأولى والثانية.#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/ANwRxc0wP5
محمد فودة:— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 16, 2022
– د 46 طرد عبدالرحمن العبود صحيح
– إنهاء الحكم للشوط الأول صحيح
– د 57 كان يجب طرد لاعب الوحدة
– د 83 طرد لاعب #الوحدة صحيح
سمير عثمان: كان يجب إنذار مدالله العليان بالبطاقة الصفراء عند طرد العبود
#الاتحاد_الوحدة#أكشن_مع_وليد #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/sIe3Dt8S3M