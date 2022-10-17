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قبل طرد العبود

اعتراف مدالله العليان يضعه بمشكلة

2022-10-17 الساعة 4:03
اعتراف مدالله العليان يضعه بمشكلة
المواطن - محمد سمعه

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وضع مدالله العليان ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نفسه في ورطة، وذلك بعد اعترافه بأنه حاول أخذ بطاقة صفراء بدلًا من زميله عبدالرحمن العبود الذي طُرد أمس في مباراة الوحدة بالجولة الثامنة في دوري روشن السعودي. القصة بدأت بعدما منح حكم مباراة الاتحاد والوحدة، البطاقة الصفراء الثانية لـ العبود إثر تدخله العنيف على أحد لاعبي الوحدة، وحاول العليان إبعاد الحكم عن العبود ونيل هو البطاقة الصفراء مكانه، لكن الحكم كان علم أن العبود هو المخطئ.

اعتراف مورط

اعترف مدالله العليان بأنه حاول نيل البطاقة الصفراء مكان العبود قائلًا: “أردت أخذ البطاقة الصفراء لكن الحكم صاد العبود”. الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، انتقد تصرف العليان قائلًا: “أن يذهب اللاعب إلى الحكم ويخبره بأنه من ارتكب الخطأ بدلًا من زميله، فهذا سلوك غير رياضي، وكان يستوجب البطاقة الصفراء”. مدالله العليان - الاتحاد والوحدة الاتحاد كان فاز بهدف دون رد على الوحدة، سجله المدافع المصري أحمد حجازي بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة. ويتواجد العميد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بعد مرور 8 جولات.
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