اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
اعتمد مدير تعليم الليث، د. زكي بن رزيق الحازمي، مساء أمس، تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1444هـ في جميع المدارس “بنين- بنات”.
وأوضحت إدارة التعليم بالليث، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توقيت الدوام الشتوي سيكون كالتالي:
– يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (7:15) صباحًا.
– تبدأ الحصة الأولى الساعة (7:30) صباحًا.
#عاجل |
اعتمد مدير #تعليم_الليث تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ في جميع المدارس"بنين-بنات".
•يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( ٧:١٥ ) صباحاً.
•تبدأ الحصة الأولى الساعة ( ٧،٣٠) صباحاً.
مع أطيب أمنياتنا لطلابنا وطالباتنا بالتوفيق والنجاح.. pic.twitter.com/iIK2uLlME0
— إدارة التعليم بالليث (@MOE_LTT) October 19, 2022