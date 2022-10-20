اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في الليث

اعتمد مدير تعليم الليث، د. زكي بن رزيق الحازمي، مساء أمس، تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1444هـ في جميع المدارس “بنين- بنات”.

موعد الدوام الشتوي

وأوضحت إدارة التعليم بالليث، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن توقيت الدوام الشتوي سيكون كالتالي:

– يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (7:15) صباحًا.

– تبدأ الحصة الأولى الساعة (7:30) صباحًا.