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مسلحون أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص

اغتيال سياسي رفيع المستوى في هايتي

2022-10-29 الساعة 8:24
اغتيال سياسي رفيع المستوى في هايتي
المواطن - متابعة

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أعلنت السلطات في هايتي، مساء اليوم السبت، أن سياسيًّا بارزًا قتل في ضاحية راقية بالعاصمة بورت أو برنس، فيما يحاصر تحالف عصابات مرفأ توزيع الوقود مسببًا أزمة إنسانية في البلاد.

وأوضحت شبكة “CNN” الأمريكية أن إريك جان بابتيست رئيس حزب “تجمع الديمقراطيين الوطنيين التقدميين” السياسي، قُتل ليل الجمعة خارج منزله في العاصمة بورت أو برنس.

تفاصيل عملية الاغتيال

وقالت وسائل إعلام في هايتي: إن إريك جان بابتيست اغتيل في منطقة لابول عندما أمطر مهاجمون سيارته بوابل من الرصاص.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن أحد حراس الأمن قتل أيضًا في الهجوم، ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم.

يذكر أن بابتيست السياسي المخضرم نجا من محاولة اغتيال سابقة في عام 2018.

أحدث عملية قتل

يذكر أن الاغتيال هو أحدث عملية قتل في بلد تجاوزته العصابات العنيفة، ويأتي بعد عام من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

ولا يزال المجرمون والعصابات يسيطرون على أجزاء من المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتهدد عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية تحركات السكان اليومية.

وفي الأسابيع الأخيرة دعا المتظاهرون في عدة مدن إلى استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري في مواجهة أسعار الوقود المرتفعة والتضخم المتصاعد والجريمة بلا رادع.

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