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الأخضر للناشئين يتأهل لكأس آسيا 2023

2022-10-10 الساعة 12:02
الأخضر للناشئين يتأهل لكأس آسيا 2023
المواطن - الرياض

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انتهت مباراة السعودية ضد الهند ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، بفوز الأخضر للناشئين بهدفين دون رد.

فوز منتخب السعودية:

وبدأ المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بالتشكيل التالي؛ محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، طلال حاجي ونواف البشري.
الأخضر للناشئين
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وانطلقت مباراة السعودية ضد الهند التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر للناشئين، قبل أن ينجح طلال حاجي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22. واستمرت سيطرة منتخب السعودية، وسط تألق دفاعي من لاعبي الهند، وتمكن طلال حاجي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وهدأ اللعب بعد التقدم بثنائية، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر للناشئين بهدفين دون رد.  
الأخضر للناشئين
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الأخضر للناشئين يتأهل:

ونجح الأخضر للناشئين في حسم التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 بالعلامة الكاملة، حيث نجح في الفوز على ميانمار بنتيجة 6/ 0، واكتسح المالديف بـ9 أهداف، وتجاوز الكويت بهدفين لهدف، ثم الهند اليوم. ويتأهل المنتخب المتصدر في كل مجموعة بالتصفيات إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، كما يصعد أفضل 6 فرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر.
السعودية للناشئين والهند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
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