الأخضر للناشئين يتأهل لكأس آسيا 2023

انتهت مباراة السعودية ضد الهند ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، بفوز الأخضر للناشئين بهدفين دون رد.
فوز منتخب السعودية:
وبدأ المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بالتشكيل التالي؛ محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، طلال حاجي ونواف البشري.
وانطلقت مباراة السعودية ضد الهند التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر للناشئين، قبل أن ينجح طلال حاجي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22.
واستمرت سيطرة منتخب السعودية، وسط تألق دفاعي من لاعبي الهند، وتمكن طلال حاجي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وهدأ اللعب بعد التقدم بثنائية، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر للناشئين بهدفين دون رد.
الأخضر للناشئين يتأهل:
ونجح الأخضر للناشئين في حسم التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 بالعلامة الكاملة، حيث نجح في الفوز على ميانمار بنتيجة 6/ 0، واكتسح المالديف بـ9 أهداف، وتجاوز الكويت بهدفين لهدف، ثم الهند اليوم.
ويتأهل المنتخب المتصدر في كل مجموعة بالتصفيات إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، كما يصعد أفضل 6 فرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر.