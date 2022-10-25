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ضمن منافسات المجموعة الأولى

الأخضر يصطدم بالعراق في خليجي 25

2022-10-25 الساعة 6:06
الأخضر يصطدم بالعراق في خليجي 25
المواطن - الرياض

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أُقيمت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى.

قرعة خليجي 25

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

خليجي 25
كأس الخليج

وجاءت قرعة خليجي 25 كالتالي؛ الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

وشهدت قرعة البطولة حضور عضو مجلس الاتحاد عضو لجنة المسابقات في البطولة الدكتور خالد بن مقرن، ومدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو اللجنة الإعلامية في البطولة فيصل الطويهر.

 

خليجي 25
قرعة البطولة

الأخضر يستعد للمونديال

على الجانب الآخر، يستعد الأخضر حاليًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، سيلعب خلاله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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